ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТАЙТЕ ДО КОНЦА! Мы ищем видеоредактора с выдающимися навыками, специализирующегося на создании высококачественного видеоконтента для социальных медиа. Наша компания в области моды и креативных индустрий ищет опытного специалиста, способного создавать видеоролики, которые эффективно взаимодействуют ...
Видеомонтаж развлекательных роликов в tiktok, reels, shorts
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Ищем в команду двух видеомонтажеров.
Мы занимаемся созданием роликов длинной до 60сек для tiktok, reels, shorts. Ролики развлекательного характера (занимательные истории, новости, интересные факты, животные, котики и т.д.).
В вашу работу будет входить:
чистка звука и сведение начитки диктора;
поиск материала по теме для вставок в ролик;
сопроводительные титры.
Будет стабильный поток материала, который будут присылать раз в неделю, срок выполнения (1 неделя), до момента поступления следующей партии. В среднем 150+ видео в месяц.
В команде работают профессиональные редактора и дикторы. Вам всегда будут помогать, подсказывать и давать советы.
Требуются люди которые монтируют с ПК или ноутбука в любой из программ:
Vegas;
DaVinci Resolve;
Adobe Premiere Pro.
От вас требуется:
портфолио, примеры ваших работ или ссылки на них;
желание творить и сдавать видео в обусловленные сроки;
выполнение тестового задания: нужно будет сделать два пробных ролика на которые вам пришлют материал (примеры для этих роликов так же дадут).
Пишите мне в личные сообщения либо на почту:
[email protected]
На всякий случай резервная почта:
Прикрепляйте в сообщении/отклике на это объявление:
портфолио, примеры ваших работ или ссылки на них;
небольшое инфо о себе: как давно занимаетесь монтажом, в какой программе;
ваш контакт в телеграмме либо любом другом мессенджере (там будет проще вести диалог).
Всех желающих попасть в команду, проконсультирую и дам ответы на все интересующие вопросы.
Всем хорошего дня!
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