Видеомонтаж развлекательных роликов в tiktok, reels, shorts

$350
ВидеомонтажЗакрыт21 заявка102 просмотра
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Здравствуйте.

Ищем в команду двух видеомонтажеров.

Мы занимаемся созданием роликов длинной до 60сек для tiktok, reels, shorts. Ролики развлекательного характера (занимательные истории, новости, интересные факты, животные, котики и т.д.).

В вашу работу будет входить:

  • чистка звука и сведение начитки диктора;

  • поиск материала по теме для вставок в ролик;

  • сопроводительные титры.

Будет стабильный поток материала, который будут присылать раз в неделю, срок выполнения (1 неделя), до момента поступления следующей партии. В среднем 150+ видео в месяц.

В команде работают профессиональные редактора и дикторы. Вам всегда будут помогать, подсказывать и давать советы.

Требуются люди которые монтируют с ПК или ноутбука в любой из программ:

  • Vegas;

  • DaVinci Resolve;

  • Adobe Premiere Pro.

От вас требуется:

  • портфолио, примеры ваших работ или ссылки на них;

  • желание творить и сдавать видео в обусловленные сроки;

  • выполнение тестового задания: нужно будет сделать два пробных ролика на которые вам пришлют материал (примеры для этих роликов так же дадут).

Пишите мне в личные сообщения либо на почту:

[email protected]
На всякий случай резервная почта:

[email protected]

Прикрепляйте в сообщении/отклике на это объявление:

  • портфолио, примеры ваших работ или ссылки на них;

  • небольшое инфо о себе: как давно занимаетесь монтажом, в какой программе;

  • ваш контакт в телеграмме либо любом другом мессенджере (там будет проще вести диалог).

Всех желающих попасть в команду, проконсультирую и дам ответы на все интересующие вопросы.

Всем хорошего дня!

3 месяца назад
NaPoLeOn4IK
Влад 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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