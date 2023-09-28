Обработка видео уроков

Ищу человека, который сможет сделать современный 2D мультипликационный ролик. Нужен человек, который умеет импровизировать и внимателен к деталям, у которого всё в порядке с воображением. Сценарий предоставляется НЕ подробный, с видео-примером. !!!ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!! Будет зависеть от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть видео ролики от 20-до 60 минут. Из этих роликов нужно выделить
?1-3 Шота интересных.
?1 небольшой мини ролик около 5 минут (по смыслу)
?1 полный ролик (просо вырезав неудачные дубли)
?Вставить картинку и заставку
?Сделать текст видео без обработки.
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