Создать Reels

$3
ВидеомонтажЗакрыт15 заявок73 просмотра
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Есть 2-3 видеофайлов. Один 4мин, второй 40 сек, третий пару сек, чисто обзорное видео.
Видео из зиплайна, хотелось бы красиво монтировать для инстаграма.

3 месяца назад
Dansell
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад