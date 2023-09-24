Создать Reels

Аудіолекцію з історії України на 5-6 хвилин, треба оздобити її відео відповідно лекції.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2-3 видеофайлов. Один 4мин, второй 40 сек, третий пару сек, чисто обзорное видео.
Видео из зиплайна, хотелось бы красиво монтировать для инстаграма.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж18 заявокЗакрытмесяц назад
Есть 2 ролика почти одновременно включена была запись Скринкаст с экрана ноутбука Видео на iphone Нужно смонтировать как тут https://www.youtube.com/watch?v=iINZdZtuVK4&t=30sЗакрыт3 месяца назад
Добрый день. У нас есть написанный сценарий, отправлю его выбранному исполнителю. Немного о нас: У нас есть стартап, и видео будет описывать этот стартап. Прикрепляйте/скидывайте свои видео на тему стартапов. Видео будет на 2 минуты.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $350
Предлагаем долгосрочное сотрудничество специалисту по производству вертикальных видео роликов для TikTok. Вы наш человек, если у вас есть опыт создания захватывающих и набирающих хорошие просмотры роликов длительностью от 10 секунд до 2 минут. Мы ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо создать видеозаставку на 3-5 секунд в формате mp4. Есть логотип в формате cdr (см. архив). Он состоит из 4 элементов: - 3/4 круга - минутная и часовая стрелк - колокол - ...Завершен3 месяца назад
Привет) требуется сделать 3 reals для нашего проекта Мы занимается разработкой приложений и чат ботов для бизнеса в телеграм Нужны reals похожие на такие: https://disk.yandex.ru/i/gSQWgDvJBn7z7g Для reals можно брать готовые приложения (пришлю на них ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $7
Есть видео с девушкой 10 секунд, нужно осветлить пятки на видео.Закрыт2 месяца назад
- $5
Монтаж видео роликов reels из отснятого материала.Видеомонтаж30 заявокЗакрыт2 месяца назад
Создать единый видеоряд до 10 минут из коротких видео и креативно разместить тексты на видео. Тексты и видео прилагаются. Добавить фоновое музыкальное сопровождение.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт3 месяца назад