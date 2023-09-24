Нужен видеомонтажник, который с нуля соберет видео

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок73 просмотра
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Добрый день. У нас есть написанный сценарий, отправлю его выбранному исполнителю. Немного о нас: У нас есть стартап, и видео будет описывать этот стартап. Прикрепляйте/скидывайте свои видео на тему стартапов. Видео будет на 2 минуты.

3 месяца назад
guest_1695649468525
ОАЭ
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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