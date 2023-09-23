Reals для Инстаграм

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Привет) требуется сделать 3 reals для нашего проекта
Мы занимается разработкой приложений и чат ботов для бизнеса в телеграм
Нужны reals похожие на такие: https://disk.yandex.ru/i/gSQWgDvJBn7z7g

Для reals можно брать готовые приложения (пришлю на них ссылки) и делать демонстрацию их работы в красочном эффектном виде под формат reals

3 месяца назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад