Нужно видео для рекламы, длительностью до 40 секунд! Творческий подход к созданию видео на ваше усмотрение! Так же нужно озвучить мой текст, можно с помощью искусственного интеллект, но чтобы он звучал как женский голос на украинском языке, но при этом сохранял естественность. Вся информация в личных сообщениях."