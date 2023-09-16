Заснять видео для подтверждения организации на яндекс картах

1) Распечатать на принтере на простой бумаге название компании "КлинК"

2) Приклеить на скотч название на дверь в ОФИС

3) Заснять видео где будет видно название и вход в офис



Пример какое должно быть видео: https://www.youtube.com/watch?v=ptjfLuLwbDY начиная с 2:18