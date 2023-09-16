Заснять видео для подтверждения организации на яндекс картах

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1) Распечатать на принтере на простой бумаге название компании "КлинК"
2) Приклеить на скотч название на дверь в ОФИС
3) Заснять видео где будет видно название и вход в офис

Пример какое должно быть видео: https://www.youtube.com/watch?v=ptjfLuLwbDY начиная с 2:18

3 месяца назад
etoleto1
Денис 
35 летКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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