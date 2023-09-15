Showreel для презентации компании

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок30 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пример видео: https://www.ap.org/content/video/partners-and-contributors/

- .mp4 or .mov format

- Size: 2560px

- Duration: 1 minute approx.

Характеристики:

- размещение лого в начале или конце видео (предоставлю)

- film video, submit video on our site & and make money (обычный человек снимает свое видео, добавляет к нам на сайт и получает за это деньги)

- we acquire rights from the original authors and distribute their videos to TV and media around the world

- large partnership network around the globe (конкретные примеры компаний указывать не нужно)

- команда из разных стран и по всему миру (предоставлю страны)

- основные категории видео news & viral (могу скинуть подходящие наши видео под это)

- our library consists of.. sample amazing videos (могу скинуть подходящие лучшие наши видео под это)

Весь текст в видео на английском. Музыку, дополнительные видео и изображения использовать только те, которые copyright free.

Видео для viralbear.media

3 месяца назад
vladivals
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
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