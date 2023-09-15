Showreel для презентации компании

ТЗ для первых 2 видео чтобы был понятен объем работы. Остальные предоставлю исполнителю В видео с SHOTS время указано со статистики для сисадминов в обратном отсчете Где стоит x 1,5 ...
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Пример видео: https://www.ap.org/content/video/partners-and-contributors/
- .mp4 or .mov format
- Size: 2560px
- Duration: 1 minute approx.
Характеристики:
- размещение лого в начале или конце видео (предоставлю)
- film video, submit video on our site & and make money (обычный человек снимает свое видео, добавляет к нам на сайт и получает за это деньги)
- we acquire rights from the original authors and distribute their videos to TV and media around the world
- large partnership network around the globe (конкретные примеры компаний указывать не нужно)
- команда из разных стран и по всему миру (предоставлю страны)
- основные категории видео news & viral (могу скинуть подходящие наши видео под это)
- our library consists of.. sample amazing videos (могу скинуть подходящие лучшие наши видео под это)
Весь текст в видео на английском. Музыку, дополнительные видео и изображения использовать только те, которые copyright free.
Видео для viralbear.media
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