Showreel для презентации компании

Пример видео: https://www.ap.org/content/video/partners-and-contributors/

- .mp4 or .mov format

- Size: 2560px

- Duration: 1 minute approx.

Характеристики:

- размещение лого в начале или конце видео (предоставлю)

- film video, submit video on our site & and make money (обычный человек снимает свое видео, добавляет к нам на сайт и получает за это деньги)

- we acquire rights from the original authors and distribute their videos to TV and media around the world

- large partnership network around the globe (конкретные примеры компаний указывать не нужно)

- команда из разных стран и по всему миру (предоставлю страны)

- основные категории видео news & viral (могу скинуть подходящие наши видео под это)

- our library consists of.. sample amazing videos (могу скинуть подходящие лучшие наши видео под это)

Весь текст в видео на английском. Музыку, дополнительные видео и изображения использовать только те, которые copyright free.

Видео для viralbear.media