Создать небольшой промо-ролик для внутреннего проекта

Нужен монтаж с разными смешными моментами как у ютубера slidan. Видео интервью с популярными подростками в городе(целевая аудитория подростки). Видео будет на Ютуб. Хочу чтобы я удивился, можем вместе сидеть в discord? смотря на уровень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внизу небольшое ТЗ, подробнее расскажу голосом. Нужно просто эпичное видео с надписями.
1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце
2 Видео и музыкальными вставками со смертельной битвы
3 Участники ФГ :
команды ФГ обычная - Сендер , Давид, Эли Рисс, Лебедев - учет показателей каждый день
команды ФГ Высшая Лига - Марк , Симантов - учет показателей каждую неделю
4 Показатели по которым анализируется ФГ обычная и высшая лига (у Шейны)
5 Подарки в ФГ обычной и Высшая Лига в режиме викторины в конце месяца -
номиналом в обычной ФГ 300$
номиналом в ФГ высшая лига 1000 $
6 Соломоновская Битва
7 Представление команд с промо роликами -
Обычная Лига:
Александр Сендер - девиз "ДжеймсБонд Добрых дел"
Вставка видео Бонд Джеймс Бонд и эпическое
Давид Байкадам - девиз "МиллионДам"
Вставка видео Дай миллион
Эли Рисс и Вита - девиз "Папай и его команда"
Вставка видео С мультика веселое
Лебедев и Даниелла - девиз "Бременские музыканты"
Вставка видео смешное из мультика
ФГ Высшая Лига -
Марк + Керен - девиз "Кот Базилио"
Вставка видео смешное из мультика
Симантов + Ханна - девиз "Гендальф"
Вставка видео смешное из мультика
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