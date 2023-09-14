Создать небольшой промо-ролик для внутреннего проекта

Внизу небольшое ТЗ, подробнее расскажу голосом. Нужно просто эпичное видео с надписями.

1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце

2 Видео и музыкальными вставками со смертельной битвы

3 Участники ФГ :

команды ФГ обычная - Сендер , Давид, Эли Рисс, Лебедев - учет показателей каждый день

команды ФГ Высшая Лига - Марк , Симантов - учет показателей каждую неделю

4 Показатели по которым анализируется ФГ обычная и высшая лига (у Шейны)

5 Подарки в ФГ обычной и Высшая Лига в режиме викторины в конце месяца -

номиналом в обычной ФГ 300$

номиналом в ФГ высшая лига 1000 $

6 Соломоновская Битва

7 Представление команд с промо роликами -

Обычная Лига:

Александр Сендер - девиз "ДжеймсБонд Добрых дел"

Вставка видео Бонд Джеймс Бонд и эпическое

Давид Байкадам - девиз "МиллионДам"

Вставка видео Дай миллион

Эли Рисс и Вита - девиз "Папай и его команда"

Вставка видео С мультика веселое

Лебедев и Даниелла - девиз "Бременские музыканты"

Вставка видео смешное из мультика

ФГ Высшая Лига -

Марк + Керен - девиз "Кот Базилио"

Вставка видео смешное из мультика

Симантов + Ханна - девиз "Гендальф"

Вставка видео смешное из мультика