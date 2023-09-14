Сделать небольший ролик с вылетающими надписями

ВидеомонтажЗакрытнет заявок57 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Примерное ТЗ ниже, подробное по голосу объясню, длительность около 2-3 минут максимум.

1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце

2 Видео и музыкальными вставками со смертельной битвы

3 Участники ФГ :

команды ФГ обычная - Сендер , Давид, Эли Рисс, Лебедев - учет показателей каждый день

команды ФГ Высшая Лига - Марк , Симантов - учет показателей каждую неделю

4 Показатели по которым анализируется ФГ обычная и высшая лига (у Шейны)

5 Подарки в ФГ обычной и Высшая Лига в режиме викторины в конце месяца -

номиналом в обычной ФГ 300$

номиналом в ФГ высшая лига 1000 $

6 Соломоновская Битва

7 Представление команд с промо роликами -

Обычная Лига:

Александр Сендер - девиз "ДжеймсБонд Добрых дел"

Вставка видео Бонд Джеймс Бонд и эпическое

Давид Байкадам - девиз "МиллионДам"

Вставка видео Дай миллион

Эли Рисс и Вита - девиз "Папай и его команда"

Вставка видео С мультика веселое

Лебедев и Даниелла - девиз "Бременские музыканты"

Вставка видео смешное из мультика

ФГ Высшая Лига -

Марк + Керен - девиз "Кот Базилио"

Вставка видео смешное из мультика

Симантов + Ханна - девиз "Гендальф"

Вставка видео смешное из мультика

3 месяца назад
guest_1694693045123
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Сделать промо-ролик

    Промо ролик для внутренного проекта в стиле смертельной гонки и need for Speed, с вылетающими эпичными надписями и небольшой озвучкой. Подробнее ТЗ после отклика. Длительность 2-3мин максимум

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видео отзыв за деньги

    Сделать видео отзыв на нашу продукцию на 30 секунд, рассказав о впечатлениях знакомства с ним. Продукция со специи. Актриса девушка от 35 лет. Добавим на сайт и в соц сети

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать небольшой промо-ролик для внутреннего проекта

    Внизу небольшое ТЗ, подробнее расскажу голосом. Нужно просто эпичное видео с надписями. 1 Картинку и видео Про Дай миллион вставить в ПРОМО ВИДЕО ФГ в конце 2 Видео и музыкальными вставками ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видеомонтаж на Английском

    Требуется помощь с видеомонтажем - короткие ролики которые будут использованы на линкедин и инстаграм (1-2 минуты). Видео материалы будут предоставлены в сыром виде. Все материалы на английском, их нужно будет обработать, убрать лишнее, добавить субтитры. ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать видео на литовском

    $40

    Нужно записать 1 видео, примерно на 40 сек - 1 минуту. Обязательно на Литовском языке. Это будет видео об успешной сдаче в аренду аккаунта в Букмекерской конторе Литвы Topsport.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Motion дизайнер. Шоурилсы для кейсов на сайт.

    Ищем Motion дизайнера. Важно сразу включиться в задачу. Описание задачи - Шоурилсы на обложку кейсов для сайта веб дизайн агенства - Синематики внутри кейсов - Кинетическая типографика, минимальное 3д Напиши нам: - пару ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать из видео небольшой клип

    Сделать из видео небольшой клип (юмор для дня рождения) не больше минуты Добавить разные новые крутые эффекты по максимуму, пускай будет ляписто и нарачито тем самым высмеять Видео нарезать по движениям, там их много, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад