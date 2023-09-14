Ищу видеомонтажера для создания хайлайтов

Требуется помощь с видеомонтажем - короткие ролики которые будут использованы на линкедин и инстаграм (1-2 минуты). Видео материалы будут предоставлены в сыром виде. Все материалы на английском, их нужно будет обработать, убрать лишнее, добавить субтитры. ...