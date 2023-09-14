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Ищу видеомонтажера для создания хайлайтов по игре дота 2. Есть два стрима по 7 часов, нужно вырезать из них интересные моменты в каждой игре и сделать небольшое видео длинной 4-5 минут
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