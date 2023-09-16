Сделать видео урок по Midjourney

1) Распечатать на принтере на простой бумаге название компании "КлинК" 2) Приклеить на скотч название на дверь в ОФИС 3) Заснять видео где будет видно название и вход в офис Пример какое должно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нам нужно записать обучающее видео по работе с нейросетью миджорни.
Точнее, нужно подробно и понятно показать, как с помощью Midjourney можно подставлять на изображение свое лицо, чтобы это выглядело аккуратно. Условно, есть картинка "русалка в море", и на эту русалку нужно эстетично наложить лицо другого человека
В видео уроке нам нужна именно эта функция, как генерировать изображения использую свое фото
От вас требуется хороший звук, хорошее изображение, материал, изложенный понятным языком для новичков
Смонтировать можем сами
По оплате: готовы договариваться, укажите, пожалуйста, стоимость своей работы
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