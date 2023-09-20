Создать видеоролик из имеющихся коротких видео

ВидеомонтажЗакрыт26 заявок64 просмотра
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Создать единый видеоряд до 10 минут из коротких видео и креативно разместить тексты на видео. Тексты и видео прилагаются. Добавить фоновое музыкальное сопровождение.

3 месяца назад
Radowin
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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