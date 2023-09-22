Осветлить элемент на видео

Монтаж видео роликов reels из отснятого материала.
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Есть видео с девушкой 10 секунд, нужно осветлить пятки на видео.
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