Осветлить элемент на видео

$7
ВидеомонтажЗакрыт14 заявок101 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть видео с девушкой 10 секунд, нужно осветлить пятки на видео.

3 месяца назад
guest_1695387320473
Украина
3 месяца в сервисе
Была
14 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
grimanone
Григор 
22 годаАрмения
3 месяца в сервисе
Был
25 дней назад
3 месяца назад
$7
1 день
RUB
  • Похожие заказы

  • Красивый монтаж видео ролика

    $10

    Хочу чтобы сделали красивую заставку на видео ролик, хочу чтобы сам видео ролик тоже немного подкорректировали вставили спец эффекты И так далее

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видео для рекламы

    $25

    Нужно видео для рекламы, длительностью до 40 секунд! Творческий подход к созданию видео на ваше усмотрение! Так же нужно озвучить мой текст, можно с помощью искусственного интеллект, но чтобы он звучал как женский голос на ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Запись футбольных матчей

    $150

    Здравствуйте. Нужно записать через рекордер монитора изменение линий на матчи Лиги чемпионов. Сегодня состоятся 8 матчей.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрытнет даты

  • Змонтувати відео із сирих матеріалів

    Є відзнятий матеріал з якого потрібно зробити 2 відео. 1- 45-секундне - 1-хвилинне кінематографічне відео. 2) 30-секундні мешапи. Кліпи вирівняні по-різному / різні пісні. * Не інше редагування, лише різні види вирівнювання кліпів.приклади:https://f.io/D4K0-wnO https://app.frame.io/reviews/1a049d97-2682-488d-ae04-42955bb4e3a1/5523e400-7d59-482d-98cc-25044bbf2b88 ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад