Tsd

Работаю с видео и фотографиями уже 4 года.

работал уже на разных фриланс биржах

люблю монтировать видео короткие

ну и длинные тоже

занимаюсь своим ютуб каналом Монтаж видеопрезентаций, трейлеров, репортажей, TikTok видео, роликов для соц.сетей (YouTube, Instagram), документальных и художественных фильмов, а также больших многосерийных

программ.Склейка кадров по сценарию и без, сведение мультикамерной съёмки, саунд-дизайн, цветокоррекция, корректировка звука в Adobe Audition, создание графических элементов, оформление титров, заставки, всплывающего текста и иных фигур.