tronip

Дмитрий Савиных tronip

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Tsd

Работаю с видео и фотографиями уже 4 года.

работал уже на разных фриланс биржах

люблю монтировать видео короткие

ну и длинные тоже

занимаюсь своим ютуб каналом Монтаж видеопрезентаций, трейлеров, репортажей, TikTok видео, роликов для соц.сетей (YouTube, Instagram), документальных и художественных фильмов, а также больших многосерийных

программ.Склейка кадров по сценарию и без, сведение мультикамерной съёмки, саунд-дизайн, цветокоррекция, корректировка звука в Adobe Audition, создание графических элементов, оформление титров, заставки, всплывающего текста и иных фигур.

  • Кроме того, создание "превьюшек" для размещения в соц.сети (работа в Adobe Photoshop)

  • За время работы смонтировал более 300 видео и кинофильмов для ТВ, рекламных компаний, видео-киностудий. Неоднократный победитель Международных кинофестивалей. Разработал для государственных учреждений онлайн-курсы, мои ролики транслировались на телевидении.

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга