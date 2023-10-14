Работаю с видео и фотографиями уже 4 года.
работал уже на разных фриланс биржах
люблю монтировать видео короткие
ну и длинные тоже
занимаюсь своим ютуб каналом Монтаж видеопрезентаций, трейлеров, репортажей, TikTok видео, роликов для соц.сетей (YouTube, Instagram), документальных и художественных фильмов, а также больших многосерийных
программ.Склейка кадров по сценарию и без, сведение мультикамерной съёмки, саунд-дизайн, цветокоррекция, корректировка звука в Adobe Audition, создание графических элементов, оформление титров, заставки, всплывающего текста и иных фигур.
Кроме того, создание "превьюшек" для размещения в соц.сети (работа в Adobe Photoshop)
За время работы смонтировал более 300 видео и кинофильмов для ТВ, рекламных компаний, видео-киностудий. Неоднократный победитель Международных кинофестивалей. Разработал для государственных учреждений онлайн-курсы, мои ролики транслировались на телевидении.
Портфолио
- Фотошопнет просмотров
- Фотошоп1 просмотр
- Монтаж видео2 просмотра