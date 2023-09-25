Профессионал с опытом по производству роликов для TikTok

Предлагаем долгосрочное сотрудничество специалисту по производству вертикальных видео роликов для TikTok.

Вы наш человек, если у вас есть опыт создания захватывающих и набирающих хорошие просмотры роликов длительностью от 10 секунд до 2 минут. Мы от вас ожидаем производство контента, который по качеству производства будет как минимум выше половины по рынку, а лучше входить в первые 30% рынка. Нашей основной и приоритетной задачей является максимальный набор просмотров и подписчиков за минимальное количество времени. Опираясь на ваши навыки и опыт, мы хотим построить работу с вами следующим образом:

Совместно с вами:

выбираем нишу и анализируем конкурентов

определяем оптимальное количество просмотров и подписчиков за определенный отрезок времени

составляем контент-план и определяем количество выкладываемых роликов в день

анализируем текущий процесс и докручиваем до максимального результата

применяем стратегии и тактики, помогающие нашим роликам «завируситься»

Ждем от вас пожеланий об оплате вашего труда. Со своей стороны, всегда добавляем % от результата.

ВАЖНО! Пожалуйста вместе с заявкой отправьте нам личным сообщением ваши Ф.И.О. и дату рождения, эта информация нам будет необходима для заключения с вами договора о выполнении работ. Если вы не готовы сотрудничать с нами на договорной основе, тогда проходите мимо данного объявления. Заявки без Ф.И.О. и даты рождения мы не рассматриваем.