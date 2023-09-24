Видеомонтаж из 2х роликов

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок60 просмотров
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Есть 2 ролика почти одновременно включена была запись

  • Скринкаст с экрана ноутбука

  • Видео на iphone

Нужно смонтировать как тут https://www.youtube.com/watch?v=iINZdZtuVK4&t=30s

3 месяца назад
a5pavlov
Артем 
36 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
12 часов назад
3 месяца назад
$15
1 день
UAH
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Видеомонтаж