Перевожу тексты любой сложности с английского на русский и наоборот, с русского на казахский и наоборот.
Редактирую и корректирую тексты. Перепечатываю тексты.
Сочиняю стихи, музыку.
Создаю презентации. Работаю с видеомонтажом (цветокоррекция, звуковые дорожки, эффекты в склейках видео, фотошоп).
Стихи, Песни и Проза
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$10/час
от $25от 3 дней
#437
Презентации
нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
#730
Копирайтинг
нет отзывов
$7/час
от $25от 2 дней
#4656
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $25от 2 дней
#4671