Перевожу тексты любой сложности с английского на русский и наоборот, с русского на казахский и наоборот.

Редактирую и корректирую тексты. Перепечатываю тексты.

Сочиняю стихи, музыку.

Создаю презентации. Работаю с видеомонтажом (цветокоррекция, звуковые дорожки, эффекты в склейках видео, фотошоп).