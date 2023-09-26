2Д аниматор

Ищу человека, который сможет сделать современный 2D мультипликационный ролик. Нужен человек, который умеет импровизировать и внимателен к деталям, у которого всё в порядке с воображением.

Сценарий предоставляется НЕ подробный, с видео-примером.

!!!ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!!

Будет зависеть от качества выполненной работы и от отношения к ней.

Присылайте примеры работ и стоимость за них.