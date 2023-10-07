Заменить язык в рекламных видеороликах

ВидеомонтажЗавершен1 заявка1 просмотр
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Необходимо заменить в нескольких рекламных видеороликах текст с одного языка на другой.

Перевод предоставим.

3 месяца назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$20
1 день
UAH
Быстро и качественно выполнена работа. Рекомендую Петра, как профессионала в своём деле.
Очередной успешный проект от Дмитрия состоялся успешно! Как и прежде - сотрудничество прошло без единого минуса. Рекомендую!
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