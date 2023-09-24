Видео монтаж

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Здравствуйте меня зовут Екатерина, я с Казахстана. Для работы в видеопродакшене ищем монтажеров, саунд дизайнеров на удаленке. Напишите мне пожалуйста если вас это заинтересует. Спасибо. @pr_katerinka - Telegram [email protected]

3 месяца назад
pr_katerinka
34 годаКазахстан
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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