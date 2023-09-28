Профессиональный монтаж видео для социальных медиа TikTok, Reels etc.

$50
ВидеомонтажЗакрыт9 заявок51 просмотр
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТАЙТЕ ДО КОНЦА! Мы ищем видеоредактора с выдающимися навыками, специализирующегося на создании высококачественного видеоконтента для социальных медиа. Наша компания в области моды и креативных индустрий ищет опытного специалиста, способного создавать видеоролики, которые эффективно взаимодействуют с аудиторией.

Требования:

- Опыт и навыки видеомонтажа, включая профессиональное владение CapCut и/или другими программами редактирования видео.

- Глубокое понимание особенностей тенденций социальных медиа и успешный опыт создания контента для популярных платформ, таких как Instagram, YouTube и TikTok. Понимание работы алгоритмов.

- Высокая заинтересованность в выполнении творческих проектов на высоком профессиональном уровне. Если вы готовы поднять стандарты в создании видеоконтента и стать частью нашей команды, пожалуйста, предоставьте ваше портфолио, и мы готовы рассмотреть возможное сотрудничество.

P.s. Пожалуйста, обязательно прикрепите свое портфолио и примеры ваших имеющихся работ монтажа видео для TikTok, Shorts, Reels (можно добавить ссылку). Это условие обязательно, без примера работ заявка не будет рассматриваться.

Удачи!

3 месяца назад
victoriainsights
Луиза 
26 летСША
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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