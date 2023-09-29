Создать видео-превью одного проекта

Ищу человека, который сможет сделать современный 2D мультипликационный ролик. Нужен человек, который умеет импровизировать и внимателен к деталям, у которого всё в порядке с воображением. Сценарий предоставляется НЕ подробный, с видео-примером. !!!ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!!! Будет зависеть от ...