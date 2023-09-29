Создать видео-превью одного проекта

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок15 просмотров
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Ищу человека который сможет создать короткое красивое превью которое будет вставляться в видеоролики проекта 18+

Не требую каких-то высших навыков, нужно простенько, стильно и со вкусом)

3 месяца назад
guest_1696002011852
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
12 часов назад
3 месяца назад
$33
2 дня
UAH
ТОП-5
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