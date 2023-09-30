Отрезки из мульт фильмов на Ютуб

Видео делается для поздравления, нужно будет использовать актера - чтобы сделать персонализированное поздравление. Видео приблизительно на минуту Писать только людям которые имеют опыт с созданием deep fake video, а желательно с использыванием ...
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Здравствуйте, Мне нужно чтобы вы из популярных мульт фильмов вырезали фрагменты и так (5 - 7) Мульт Фильмов и соединили и сделали видео в (4к иле 8к) качестве под мелодию для американской
аудитории Бюджет (500$) (Небольшие чаевые) (Примерный результат и похожие видео скину)
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