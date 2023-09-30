Отрезки из мульт фильмов на Ютуб

$500
ВидеомонтажЗакрыт20 заявок82 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, Мне нужно чтобы вы из популярных мульт фильмов вырезали фрагменты и так (5 - 7) Мульт Фильмов и соединили и сделали видео в (4к иле 8к) качестве под мелодию для американской

аудитории Бюджет (500$) (Небольшие чаевые) (Примерный результат и похожие видео скину)

3 месяца назад
VladCrypto
Влад 
22 годаУкраина
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Требуется создать видео по технологии deepfake (deep face lab)

    $350

    Видео делается для поздравления, нужно будет использовать актера - чтобы сделать персонализированное поздравление. Видео приблизительно на минуту Писать только людям которые имеют опыт с созданием deep fake video, а желательно с использыванием ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видео реклама

    $7

    Всем привет) Нужно снять видео,формат "стрис" 15-20 сек. Текст даю на Украинськом языке Пример:https://drive.google.com/file/d/1FkPcvVsJ2rkgCwzmvPfJMQgIzdL1-zuO/view?usp=drive_link

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нарезать видио.

    $500

    Есть видио 5-7 мин.С него нужно нарезать видио с определённым сюжетом.Есть список нужных видио по брендам.

    Видеомонтаж34 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Помощь с фото и видео монтажом проекта

    $28

    Работа с двумя проектами: Для первого проекта: Сделать аватарку и верхний баннер сообщества 18+ ВК Сделать небольшое видео превью (порядка 10 сек.), которое будет вставляться перед видеороликами Для второго проекта: ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Озвучка ведущим/ей, монтаж видео по материалам

    Нужно создание хронологического видео по фото, аудио, видео и документам с голосовым описанием ситуации (диктор, ведущий), довести саму суть проблемы. Продолжительность - до часа. Подробнее - в переписке.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Видеомонтаж развлекательных роликов в tiktok, reels, shorts

    $350

    Здравствуйте. Ищем в команду двух видеомонтажеров. Мы занимаемся созданием роликов длинной до 60сек для tiktok, reels, shorts. Ролики развлекательного характера (занимательные истории, новости, интересные факты, животные, котики и ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать видео-превью одного проекта

    Ищу человека который сможет создать короткое красивое превью которое будет вставляться в видеоролики проекта 18+ Не требую каких-то высших навыков, нужно простенько, стильно и со вкусом)

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Профессиональный монтаж видео для социальных медиа TikTok, Reels etc.

    $50

    ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТАЙТЕ ДО КОНЦА! Мы ищем видеоредактора с выдающимися навыками, специализирующегося на создании высококачественного видеоконтента для социальных медиа. Наша компания в области моды и креативных индустрий ищет опытного специалиста, способного создавать видеоролики, которые эффективно взаимодействуют ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Обработка видео уроков

    Есть видео ролики от 20-до 60 минут. Из этих роликов нужно выделить ?1-3 Шота интересных. ?1 небольшой мини ролик около 5 минут (по смыслу) ?1 полный ролик (просо вырезав неудачные ...

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад