Отрезки из мульт фильмов на Ютуб

Здравствуйте, Мне нужно чтобы вы из популярных мульт фильмов вырезали фрагменты и так (5 - 7) Мульт Фильмов и соединили и сделали видео в (4к иле 8к) качестве под мелодию для американской

аудитории Бюджет (500$) (Небольшие чаевые) (Примерный результат и похожие видео скину)