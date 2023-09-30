Видео отзыв на технику Apple

Снять видео отзыв техники Apple ,15-30 секунд.

На видео показать коробку от айфона(IMEI показывать не нужно) ,отснять телефон

На видео должен присутствовать текст:

"Заказывал(а) телефон с магазина WinGadget ,качеством довольна ,доставка относительно быстрая 3-4 дня ,Игорь,жду кебшек за отзыв"

Важно: СЕБЯ снимать не нужно ,в формате видео должен присутствовать только ваша коробка и телефон ,если у вас другая техника apple ,то соответственно коробка от нее и сама техника!