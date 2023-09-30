Видео отзыв на технику Apple

$1
ВидеомонтажЗакрыт9 заявок34 просмотра
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Снять видео отзыв техники Apple ,15-30 секунд.

На видео показать коробку от айфона(IMEI показывать не нужно) ,отснять телефон 

На видео должен присутствовать текст:

"Заказывал(а) телефон с магазина WinGadget ,качеством довольна ,доставка относительно быстрая 3-4 дня ,Игорь,жду кебшек за отзыв"

Важно: СЕБЯ снимать не нужно ,в формате видео должен присутствовать только ваша коробка и телефон ,если у вас другая техника apple ,то соответственно коробка от нее и сама техника!

3 месяца назад
guest_16963331804512
Казахстан
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Igorosss
Игорь 
23 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
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