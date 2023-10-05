Видеомантаж короткой рекламы

Ролик для ютуба смонтирован, нужно его подкрасить, поработать с цветом. Я сам не умею делать цветокоррекцию, но есть понимание, что я хочу. Прикладываю ссылку на видео, где цвет тот, который я хочу на своем ролике ...
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Добрый день! Необходимо смонтировать 2-3 рекламных ролика из уже существующих видео (сделать нарезку, склейку, аудио ряд), а так же добавить эффекты по необходимости и информацию. В ближайшее время. Спасибо.
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