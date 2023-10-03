Дизайн для відео

Ролик для ютуба смонтирован, нужно его подкрасить, поработать с цветом. Я сам не умею делать цветокоррекцию, но есть понимание, что я хочу. Прикладываю ссылку на видео, где цвет тот, который я хочу на своем ролике ...
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Представляем РестоВейвс - универсальное решение для владельцев ресторанов, пиццерий и кафе.
(появляется сверху, там где свободное место 20-40% и они надуваются и меняют цвет от желотого до оранжево-красного цвета. И когда говорит “Представляем РестоВейвс - на эти цифры сверху падает логотип РестоВейвс и цифры исчезают)
Наше комплексное предложение включает в себя приложение для клиентов, приложение для курьеров, сайт и админ-панель.
(в мокапе появляется запись приложения для клиентов, курьеров, запись сайта и админ-панели. Больше акцент по времени идет на 1-ое приложения для клиентов!
Для приложения - мокап айфон, для сайтов - макбук или планшет. Добавить эффекты: пример, когда идет трансляция в тик токе, инсте и там лайки ставяться, и лайки так вверх поднимаются ??????????. Тут тоже так сделать, на приложения клиента - смайлики бургера, пиццы, суши, и все в перемешку с курьером и знаком денег. Для курьера - ???. Админ панель - ?????)
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(подсветить низ как бы пульсирующим цветом, которые имеет прозрарочность)
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