Дизайн для відео

Ціна не є фіксованою! Є відео у такому форматі, відео зараз знімається, дизайн елементи що будете робити, треба у такому форматі що додав внизу. Тепер сюжет відео - Забудь о комиссиях до 40% для агрегаторов доставки еды!

Представляем РестоВейвс - универсальное решение для владельцев ресторанов, пиццерий и кафе.

(появляется сверху, там где свободное место 20-40% и они надуваются и меняют цвет от желотого до оранжево-красного цвета. И когда говорит “Представляем РестоВейвс - на эти цифры сверху падает логотип РестоВейвс и цифры исчезают)

Наше комплексное предложение включает в себя приложение для клиентов, приложение для курьеров, сайт и админ-панель.

(в мокапе появляется запись приложения для клиентов, курьеров, запись сайта и админ-панели. Больше акцент по времени идет на 1-ое приложения для клиентов!

Для приложения - мокап айфон, для сайтов - макбук или планшет. Добавить эффекты: пример, когда идет трансляция в тик токе, инсте и там лайки ставяться, и лайки так вверх поднимаются ??????????. Тут тоже так сделать, на приложения клиента - смайлики бургера, пиццы, суши, и все в перемешку с курьером и знаком денег. Для курьера - ???. Админ панель - ?????)

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(подсветить низ как бы пульсирующим цветом, которые имеет прозрарочность)