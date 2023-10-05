Всем привет.Нужен специалист по мобильному монтажу.Необходимы навыки:- чувство стиля и воображение- насмотренность (понимание где плохой, а где хороший монтаж)- понимание особенностей монтажа под TikTok, Reels и Youtube Shorts (каждая платформа имеет свой уникальный стиль)- склейка и грамотное добавление переходов- добавление субтитров для Тикток, Рилс и Youtube Shorts- добавление визуала в виде картинок или вылетающих элементов чтобы интереснее было смотреть(чувствовать где это нужно).- добавление звуковых или визуальных эффектов- обработка звука(в идеале)Вам будут скидывать список из видео(не всегда всё записывается с первого раза) их нужно будет смонтировать по заданому ТЗ.Просьба указывать свою цену за 10 полностью смонтированных и переданных в продакшен видео.Видео будут на русском языке. Всем принципиальным просьба не оставлять заявки.