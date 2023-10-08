Видеомонтаж про животных. Просто видео ряд по готовой озвучке!

Привет! Ищу человека умеющего монтировать ролики. Задача простая на тему обзора животных.

Я даю готовый аудио материал в виде дикторского голоса с фоновой музыкой. Ваша задача, подобрать материал максимально подходящий по смыслу чтения диктора. В общем нужно сделать видео ряд по озвучке.

От вас требуется только видео материал, ни каких других действий вы не делаете.

Материал ищем сами, его полно как в ютубе так и на стоках.

Искать можно просто забив в поиск ютуба название животного на русском, английском, немецком, французском и другом языке.

Подробное руководство по созданию видео подкрепил, ознакомьтесь.

Продолжительность ролика 7 минут.

Жду от вас предложения и контакт для связи.

Если вы занимались подобным и вам это всё знакомо пришлите ссылки на ваши работы.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.