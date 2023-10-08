Есть интервью с детьми (список вопросов) и есть съемка в классе и в школе. Необходимо интервью перемежать с нарезкой школьных будней. Добавить титр с вопросом перед каждым блоком ответов детей. ...
Видеомонтаж про животных. Просто видео ряд по готовой озвучке!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Ищу человека умеющего монтировать ролики. Задача простая на тему обзора животных.
Я даю готовый аудио материал в виде дикторского голоса с фоновой музыкой. Ваша задача, подобрать материал максимально подходящий по смыслу чтения диктора. В общем нужно сделать видео ряд по озвучке.
От вас требуется только видео материал, ни каких других действий вы не делаете.
Материал ищем сами, его полно как в ютубе так и на стоках.
Искать можно просто забив в поиск ютуба название животного на русском, английском, немецком, французском и другом языке.
Подробное руководство по созданию видео подкрепил, ознакомьтесь.
Продолжительность ролика 7 минут.
Жду от вас предложения и контакт для связи.
Если вы занимались подобным и вам это всё знакомо пришлите ссылки на ваши работы.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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