Сделать дипфейк + видео к нему как в примере

убрать голос с видео, подобрать приятную музыку, текст который на китайском языке перевести на Русский. размер видео должен совпадать с правилами размещения WB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Нужно сделать дипфейк + видео инструкцей с сайта. Поскольку видео слишком много весит - вот ссылка на пример
https://drive.google.com/drive/folders/1et4pSvM5PsbLby_xhOGv3kbfAxat8DJR?usp=sharing
Сколько вы хотите - предлагаете сами
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