Сделать дипфейк + видео к нему как в примере

Всем привет! Нужно сделать дипфейк + видео инструкцей с сайта. Поскольку видео слишком много весит - вот ссылка на пример

https://drive.google.com/drive/folders/1et4pSvM5PsbLby_xhOGv3kbfAxat8DJR?usp=sharing

Сколько вы хотите - предлагаете сами