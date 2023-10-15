Говорящая мои тексты голова для ТикТока

Мне нужно устраивающее меня лицо, которое снимет (можно дома) серию коротких видео, в которых будет произносить тексты для TikTok и YouTube каналa "Небесные Диалоги" или "Эй, звезда!". Западные и российские исполнители известны своими "разговорами" под музыку со словом "ты" в своих песнях, претендуя, что под этим словом подразумевается какой-то человек. Многие из них не соответствуют тому, что исходит из их ротовых полостей. Часто тексты их песен (часто написанные не ими самими) содержат интересные моменты, которые можно использовать. Я могу написать высококачественные интересные диалоги с Шакирой, Хэтфилдом (Metallica), Гагариной, Биланом, Земфирой, в которых значение того, что они поют, предстанет необычно реалистичным и странным, так как слово "ты" или "you", которое никогда публично им не отвечало, будет отвечать. Желательно, чтобы было неплохое английское произношение, но мы можем делать разговоры и только с русскоязычными певцами. У меня много идей по этой теме. Публиковать эти видео ты будешь сам на канале, который для этого создашь. Монтаж видео я беру на себя. Съемка одного шорта может занять у тебя 5-10 минут. В заявке укажи свой Telegram и ссылку, где можно посмотреть видео, в котором ты что-нибудь говоришь. И коротко напиши, что думаешь насчет этой идеи. Если у тебя уже есть свой раскрученый канал который ты не против использовать для публикаций видео - это очень хорошо.