Требуется актёр для озвучивания.

Здравствуйте. Нужен звукорежиссер, который наладит , исправит фрагменты на видео. Мои видеосъёмки проходили успешно, но есть моменты, где нужно ещё вытянуть ноту. Это может быть фрагментарно озвучено девушкой либо эффект, который создаст нужный звук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Требуется помощь!
2.). Требуется актёр для русского дубляжа 40 секундной кат-сцены или иными словами анимации из игры!
От Вас требуется чёткое, выразительное озвучивание и без шумом на фоне — в таком случае работа не будет приниматься!
В этой анимации слышится диалог двух мужчин.
Первый мужчина спрашивает о странных функциях творения второго, и тот начинает рассказывать о них, но избегая объяснения настоящей цели.
Неизвестно, чем кончается этот диалог.
Но мне требуется актёр озвучивания только для второго персонажа.
Здесь вы можете ознакомиться с самой анимацией:
https://youtu.be/G5GTXaEfA7M
Здесь Вы можете ознакомиться со вторым персонажем:
1.). https://freddy-fazbears-pizza.fandom.com/wiki/William_Afton/Audio
2.). https://five-nights-at-freddys.fandom.com/ru/wiki/William_Afton/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
3.). https://five-nights-at-freddys.fandom.com/ru/wiki/William_Afton/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE
4.). https://freddy-fazbears-pizza.fandom.com/wiki/William_Afton
Цена за озвучивание:
Второго персонажа ( 12 сек. ) — 300 руб.
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