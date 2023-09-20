Требуется актёр для озвучивания.

Внимание! Требуется помощь!

2.). Требуется актёр для русского дубляжа 40 секундной кат-сцены или иными словами анимации из игры!

От Вас требуется чёткое, выразительное озвучивание и без шумом на фоне — в таком случае работа не будет приниматься!

В этой анимации слышится диалог двух мужчин.

Первый мужчина спрашивает о странных функциях творения второго, и тот начинает рассказывать о них, но избегая объяснения настоящей цели.

Неизвестно, чем кончается этот диалог.

Но мне требуется актёр озвучивания только для второго персонажа.

Здесь вы можете ознакомиться с самой анимацией:

https://youtu.be/G5GTXaEfA7M

Здесь Вы можете ознакомиться со вторым персонажем:

1.). https://freddy-fazbears-pizza.fandom.com/wiki/William_Afton/Audio

2.). https://five-nights-at-freddys.fandom.com/ru/wiki/William_Afton/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE

3.). https://five-nights-at-freddys.fandom.com/ru/wiki/William_Afton/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE

4.). https://freddy-fazbears-pizza.fandom.com/wiki/William_Afton

Цена за озвучивание:

Второго персонажа ( 12 сек. ) — 300 руб.