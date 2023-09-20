Сняться на видео, записать ролик по тексту до 1 мин на студийном фоне.

У нас есть текст ролика примерно на 60-70 секунд и прописанный текст на Украинском языке, и нужно его озвучить.

Желательно чтобы была поставленная грамотная дикция и Украинский язык, выставленный свет и привлекательный фон.

Монтаж: вставить AI титры с Captions, сделать несколько вставок в виде фоток.

Цены:

10$ - без монтажа

15$ - с монтажём



Готов рассмотреть ваши предложение по цене!



Роликов будет много, пока один для теста.

Пример фона и света - на картинке