Нужно записать видео отзыв о работе с компанией по покупке авто.

$30
ОзвучиваниеЗакрыт31 заявка134 просмотра
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Нужно записать видео отзыв о работе с компанией по покупке авто. Текст который нужно проговорить есть, от вас только снять короткий видео отзыв, буквально 30-60 секунд.

3 месяца назад
roman43121
Олег 
41 годБолгария
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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