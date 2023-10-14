Рекламный ролик о возможностях компании по поставке батареек и акб

Сайт https://qilix.ru

Видео требуется на 15 секунд чтобы донести смысл о компании в соц сетях (на сколько я понимаю это стандарт для Instagram VK Ticktok. Так же для видео на Яндекс YouTube на 15-18 сек

Примерно я вижу это так (согласно звуковой прикрепленной дорожки) под мобильное устройство:

1-4 сек

Выезжает логотип компании с текстом "Федеральный дистрибьютор батареек и аккумуляторов" на фоне какого-нибудь большого склада (с карами, либо людьми, например этой картинки https://angar36.ru/wp-content/uploads/2016/12/5feccf14c6e2bc52ad0bf380cbbac1c0.jpg и остается на заднем фоне до конца видео, далее логотип уезжает вверх в шапку видео с телефоном и названием компании на русском языке.

5-8

В шахматном порядке ниже логотипа выезжают бренды в определенном порядке как здесь https://qilix.ru/upload/iblock/09d/5r0wnzljfg0xkh3zted6v42vuzcggqms/Banner-pod-shapkoy-Photoshop-s-logotipami.png согласно текста + остальные (порядок я укажу и PNG файлы логотипом могу предоставить" . Логотипы уезжают чуть ниже шапки закрепляются под ней (либо приму от Вас предложение куда они денутся, так как далее будут предприятия и их надо показать)

9-15

Далее идут картинки с текстом кого снабжаем: заводы - выезжает картинка3 крупных предприятий с кем мы работаем (Газпром, Транснефть, Росатом), далее 3 гипермаркета (Пятерочки, Лента, Ашан), далее 3 госучреждения (логотипы МВД, больницы ГБУЗ с красным крестиком или змеей, логотип РЖД), далее при тексте про тендеры 3 картинки: ТЗ (техническое задание лист), логотип аукционного молотка бьющего по постаменту и подписанного листка с зеленой галочкой снизу как будто подписали или согласовали (галочка появляется как рисующаяся на листе)

Так же рассмотрел бы баннер для ВК группы, Ютуб канала и под шапкой на сайте