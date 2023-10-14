Добрый день! Необходимо смонтировать рекламный ролик для автомобильного пробега из уже существующих видео до 15сек (сделать нарезку, склейку, вставить музыку и в конце ссылку на сайт). Желательно, если сами сможете найти необходимый материал. Ролик должен ...
Рекламный ролик о возможностях компании по поставке батареек и акб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт https://qilix.ru
Видео требуется на 15 секунд чтобы донести смысл о компании в соц сетях (на сколько я понимаю это стандарт для Instagram VK Ticktok. Так же для видео на Яндекс YouTube на 15-18 сек
Примерно я вижу это так (согласно звуковой прикрепленной дорожки) под мобильное устройство:
1-4 сек
Выезжает логотип компании с текстом "Федеральный дистрибьютор батареек и аккумуляторов" на фоне какого-нибудь большого склада (с карами, либо людьми, например этой картинки https://angar36.ru/wp-content/uploads/2016/12/5feccf14c6e2bc52ad0bf380cbbac1c0.jpg и остается на заднем фоне до конца видео, далее логотип уезжает вверх в шапку видео с телефоном и названием компании на русском языке.
5-8
В шахматном порядке ниже логотипа выезжают бренды в определенном порядке как здесь https://qilix.ru/upload/iblock/09d/5r0wnzljfg0xkh3zted6v42vuzcggqms/Banner-pod-shapkoy-Photoshop-s-logotipami.png согласно текста + остальные (порядок я укажу и PNG файлы логотипом могу предоставить" . Логотипы уезжают чуть ниже шапки закрепляются под ней (либо приму от Вас предложение куда они денутся, так как далее будут предприятия и их надо показать)
9-15
Далее идут картинки с текстом кого снабжаем: заводы - выезжает картинка3 крупных предприятий с кем мы работаем (Газпром, Транснефть, Росатом), далее 3 гипермаркета (Пятерочки, Лента, Ашан), далее 3 госучреждения (логотипы МВД, больницы ГБУЗ с красным крестиком или змеей, логотип РЖД), далее при тексте про тендеры 3 картинки: ТЗ (техническое задание лист), логотип аукционного молотка бьющего по постаменту и подписанного листка с зеленой галочкой снизу как будто подписали или согласовали (галочка появляется как рисующаяся на листе)
Так же рассмотрел бы баннер для ВК группы, Ютуб канала и под шапкой на сайте
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужно снять 30 Reels в студии и смонтировать. На съемки есть 4-5 часов. На монтаж до 4 дней. Пишите сразу с кейсами и ценой.Видеомонтажнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $550
Здравствуйте. Есть 12 видео, фрагментов. Нужно сделать видеодоклады, рассказать, что персонаж говорил на фрагментах без аудиодорожки и какие были действия. Кто умеет читать по губам и делать видеодоклад - пишитеВидеомонтаж1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Необходимо записать видео-отзыв по готовому сценарию: 4-5 минут. Сценарий предполагает ответы на вопросы (вопросы вставим на монтаже), но видео должно быть одним целым, а не по 1 на каждый вопрос.Видеомонтаж14 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать что-то типо мувика с моментами из этих игр. Моменты вы должны найти сами, желательно убийства с AWP. Необходимо добавить разные фото / аудио фрагменты, которые я вам любезно предоставлю, работы будет не много. ...Видеомонтаж18 заявокЗакрытмесяц назад
Нам в проект нужен монтажер, для съемки Reels, с занятостью на пару часов. Покажите Ваши кейсы в вертикальных роликах и сколько стоит 4-часовая съемка?Видеомонтаж5 заявокЗакрытмесяц назад
Всем привет! Нужно сделать дипфейк + видео инструкцей с сайта. Поскольку видео слишком много весит - вот ссылка на пример https://drive.google.com/drive/folders/1et4pSvM5PsbLby_xhOGv3kbfAxat8DJR?usp=sharing Сколько вы хотите - предлагаете самиВидеомонтаж3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $2
убрать голос с видео, подобрать приятную музыку, текст который на китайском языке перевести на Русский. размер видео должен совпадать с правилами размещения WBВидеомонтажнет заявокЗакрытмесяц назад
Добрый вечер. Требуется сделать 15 сек ролик для Инстаграм Stories. Ролик на тему продажи интернет-книги. Нарезать материал из представленных видео (3 ролика с реальными людьми), наложить аудио нашего диктора, и добавить пару эффектов, что бы ...Видеомонтаж20 заявокЗакрытмесяц назад