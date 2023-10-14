Нужно записать видео с телефоном в руках (20 сек)

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок38 просмотров
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На видео должны быть 2 девушки. (пример отправлю)

Само видео так же будет отправлено, Вам нужно только включить его на телефоне и симулировать нажатия (даже говорить ничего не нужно)

Длительность - 20 секунд

Сложность - 0 из 10

2 месяца назад
maximusglk
Максим 
23 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
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