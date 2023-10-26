maximusglk

Требуется веб-дизайнер для создания дизайна сайта обменника валют и крипты. Необходимо разработать главную страницу и 4 внутренних страницы с минимальным количеством элементов. Дизайн должен быть адаптивным для десктопа и мобильных устройств. Макеты должны быть выполнены в Figma.
- $150Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 дней назад
- $1500
Ищется дизайнер для создания статических рекламных креативов. Обязателен опыт в создании рекламы, желательно в арбитраже (гемблинг, беттинг). Если опыта в указанных нишах нет, но есть в других, также рассматриваются кандидаты. Работаем с большим объемом заказов, обеспечивая постоянный поток задач и средний доход 1500$ в месяц.Баннеры13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется озвучка трёх небольших видео продолжительностью по 2 минуты каждое. Необходим русский голос, можно выбрать между мужским и женским. Задача включает запись аудио с четким и профессиональным произношением.Озвучивание36 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется озвучить два коротких текста длительностью около 20 секунд каждый на английском языке. Озвучивание должно быть выполнено только женским голосом. Подходите, если обладаете необходимыми навыками и оборудованием для качественной записи.Озвучивание36 заявокЗакрытгод назад
Требуется диктор со знанием английского языка для озвучивания двух коротких видеороликов (по 25 секунд каждый). Необходимы один женский и один мужской голоса. Озвучивание должно быть качественным и профессиональным.Озвучивание22 заявкиЗакрытгод назад
Необходим исполнитель для записи видеоотзыва продолжительностью 20 секунд по готовому тексту. Ищем человека казахской внешности, независимо от пола. Сложность задачи минимальная.Видеомонтаж3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется записать краткий видео отзыв двумя девушками длительностью 20 секунд. Пример видео будет предоставлен. Сложность задания минимальная.Видеомонтаж6 заявокЗакрытгод назад
Требуется записать 20-секундный видеоотзыв по готовому тексту. Не имеет значения, кто записывает - девушка или парень. Сложность задачи минимальная.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется записать 20-секундное видео с двумя девушками, которые будут симулировать нажатия на телефоне. Видео и пример будут предоставлены. Необходимо только включить видео на телефоне и показать действия, без необходимости говорить. Сложность задания минимальная.Видеомонтаж5 заявокЗакрытгод назад
Требуется человек для записи 20-секундного видео на казахском языке. Необходимо включить предоставленное видео на телефоне и озвучить краткий текст. Подходит любая камера и навыки. При отклике укажите данные для связи.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо записать 20-секундное видео, где вы играете в казино. Видео будет предоставлено, нужно лишь включить его на телефоне и озвучить краткий текст на русском. Подойдет любая камера и навыки. Сложность задачи минимальная.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт2 года назад