Записать видео отзыв о компании.

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$11
ВидеомонтажЗакрыт24 заявки68 просмотров
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Записать видео отзыв, по теме: трудоустройство. Рассматриваем граждан Украины, Беларуси и стран средней Азии. Текст предоставим, длина отзывы около минуты-полторы.

2 месяца назад
guest_16824438492959
Украина
8 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад
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