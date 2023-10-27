Создание сон-трип-ролика до 40 сек

$50
ВидеомонтажЗавершен2 заявки8 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется человек с развитой фантазией и немного нестандартным мышлением.

Были сняты любительские ролики с длительностью от 3-5 сек от первого лица.

Необходимо создать мини-ролик с эффектами глитч, моргающих глаз. Любые другие эффекты также приветствуются.

Длительность ролика до 30-40 сек для инстаграм.

Идея ролика в том, что человеку все происходящее снится в виде трипа и чего-то невозможного. Ведь он поехал в другой город и приобрел свою первую машину.

Например, есть 2 сценки на 2-3 сек как он едет в лифте. Сначала в одном, какой-то эффект, затем в другом оказался, выходит из лифта, но и также то в одной парадной, то уже в метро или в другом доме оказывается.

Чем триповей ролик - тем лучше.

Окончание ролика должно быть в виде отмотки назад всего происходящего. В конце человек просыпается.

Для тестового задания могу предоставить ролики, которые описал выше, чтобы увидеть как вы сделаете переход.

2 месяца назад
guest_1698230841620
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$50
2 дня
UAH
Качественно все сделал. Учитывая, что заказ необычный и иногда я сам путался в сюжете, а также меняя иногда его - справился исполнитель отлично. Человек с юмором. По некоторым вещам советовал. Рекомендую. "Александр, ты ювелир". (с)
Отличный отзывчивый заказчик, одно из самых интересных и творческих заданий за последнее время.
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