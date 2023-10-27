Создание сон-трип-ролика до 40 сек

Ищется человек с развитой фантазией и немного нестандартным мышлением.

Были сняты любительские ролики с длительностью от 3-5 сек от первого лица.

Необходимо создать мини-ролик с эффектами глитч, моргающих глаз. Любые другие эффекты также приветствуются.

Длительность ролика до 30-40 сек для инстаграм.

Идея ролика в том, что человеку все происходящее снится в виде трипа и чего-то невозможного. Ведь он поехал в другой город и приобрел свою первую машину.

Например, есть 2 сценки на 2-3 сек как он едет в лифте. Сначала в одном, какой-то эффект, затем в другом оказался, выходит из лифта, но и также то в одной парадной, то уже в метро или в другом доме оказывается.

Чем триповей ролик - тем лучше.

Окончание ролика должно быть в виде отмотки назад всего происходящего. В конце человек просыпается.

Для тестового задания могу предоставить ролики, которые описал выше, чтобы увидеть как вы сделаете переход.