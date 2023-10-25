Посвящение 10 класса

Ищется человек с развитой фантазией и немного нестандартным мышлением. Были сняты любительские ролики с длительностью от 3-5 сек от первого лица. Необходимо создать мини-ролик с эффектами глитч, моргающих глаз. Любые другие ...
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Состав видео: 65 шт.
Сценарий видео посвящения в 10 класс по типу игры «Форд Боярд»
Видео начинается с вступительного ролика, где показывается школьное здание и вход в него. Затем камера переходит внутрь школы, где находятся участники игры.
Сцена 1: Комната страха (Кабинет физики)
Участники игры входят в кабинет физики, где их ждут задачи и примеры по разным предметам. Один из участников получает задачу по физике, другой - пример по математике, третий - уравнение по химии. Они должны решить задачи и предъявить свои ответы. Если участники не справляются с заданиями, им дается штрафная загадка.
Сцена 2: Подставной конкурс (Кабинет английского)
Участники игры переходят в кабинет английского языка. Они набирают номерки и получают коды на бумажках. В кабинете разбросаны множество пустых бумажек. Участникам дается три попытки по две минуты, чтобы найти бумажку с правильным кодом. Если они не находят нужную бумажку, им задается штрафная загадка.
Сцена 3: Кабинет 11А (Кабинет английского)
Участники игры переходят в кабинет 11А, где их ждет министр образования и загадка о драконе. Они должны разгадать загадку, чтобы победить дракона и получить почетное звание.
Сцена 4: Конкурс на внимательность (Кабинет информатики)
Участники игры переходят в кабинет информатики, где им показывается видео-тест на внимательность. Они должны ответить на вопросы, связанные с информатикой и компьютерами.
Сцена 5: Угадай на вкус (Кабинет химии)
Участники игры переходят в кабинет химии, где им предлагается угадать напитки по их вкусу. Они выбирают числа от 1 до 5, за которыми скрываются разные напитки. Участники должны попробовать напитки и угадать их. Если они не угадывают, им задается штрафная загадка.
Сцена 6: Кганбу (Кабинет математики)
Участники игры переходят в кабинет математики, где им предлагается игра "Кганбу". Они получают по 10 предметов и должны угадать, сколько предметов держит в руке другой участник. Если они угадывают, то забирают у второго игрока столько предметов, сколько держат сами. И наоборот - если не угадывают, отдают столько предметов, сколько в руке у второго. Победителем становится тот, у кого по итогу окажется 20 предметов.
В конце видео показывается суммарный результат игры и поздравления с посвящением в 10 класс.
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