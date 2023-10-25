Видеомонтаж природы и села

ВидеомонтажЗакрыт37 заявок108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем Добрый вечер!

Нужно сделать видеомонтаж на 60 секунд примерно.

Видео будет состоять из природы и села. Видео для монтажа я сам предоставлю.

Рахмет. Жду от Вас сумму и сроки.

2 месяца назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад