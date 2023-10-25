Видеомонтаж природы и села

Ищется человек с развитой фантазией и немного нестандартным мышлением. Были сняты любительские ролики с длительностью от 3-5 сек от первого лица. Необходимо создать мини-ролик с эффектами глитч, моргающих глаз. Любые другие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем Добрый вечер!
Нужно сделать видеомонтаж на 60 секунд примерно.
Видео будет состоять из природы и села. Видео для монтажа я сам предоставлю.
Рахмет. Жду от Вас сумму и сроки.
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