Видеомонтаж короткого видео

$20
ВидеомонтажЗакрыт24 заявки109 просмотров
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Будет снято видео (20-30 сек), а именно запись экрана моего телефона с другого телефона (именно не запись экрана, а видео снятое с другого телефона. Это важно!!!) В видео я буду переходить между окнами в приложении и в двух отрывках будут "чаты", в них нужно заменить сообщения на другие. Т.е. удалить фрагменты кадров и вставить другие. Видео, телефон и чаты будут статичны. Работа на мой взляд не сложная, поэтому на опыт не смотрю. Самое главное чтобы не было явных признаков монтажа.

2 месяца назад
guest_1698509410515
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад