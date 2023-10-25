Сделать видео заставку для блогера

ВидеомонтажЗакрыт15 заявок62 просмотра
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Нужно придумать и сделать короткую видео заставку для конца видео для рилсов, или гивку

По длинне несколько секунд

2 месяца назад
guest_1694633029375
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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