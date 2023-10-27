Описание по уже проделанной работе в приложении. За октябрь вышло $114 (включая монтаж и 12 за Captions)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно хорошо смантажировать
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