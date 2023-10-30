Видео ролики

Ролик максимально простой, есть ТЗ, без сложных анимаций, длительность небольшая, ТЗ прикрепляю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно создать около 300 видео-роликов (анимация) от 4 до 10 секунд.
За каждый ролик 7 долларов.
Обязательно с опытом работы или кто хорошо делает анимационные видео.
Портфолио прикрепляйте.
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