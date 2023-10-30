Видео ролики

$2000
ВидеомонтажЗакрыт15 заявок65 просмотров
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Добрый день. Нужно создать около 300 видео-роликов (анимация) от 4 до 10 секунд.

За каждый ролик 7 долларов.

Обязательно с опытом работы или кто хорошо делает анимационные видео.

Портфолио прикрепляйте.

2 месяца назад
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад