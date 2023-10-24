Создать видео с виртуальным персонажем гуляющим по городу

Нужно создать видео с гуляющей по городу девушкой, примерно такого типа, как на этом примере:

https://drive.google.com/file/d/1FRyXn1pLR9YWDueUD8Uh_f30AiMujbgE/view?usp=sharing

длина видео 6-10 секунд, девушка европейской внешности, желательно крайне реалистичная. Если есть возможность заставить ее выполнить действия - послать воздушный поцелуй в сторону камеры или помахать рукой - будет еще лучше.

Если такая задача реализуема за пару дней - пишите, буду рад рассмотреть.

Евгений