Создать видео с виртуальным персонажем гуляющим по городу

АнимацияЗакрыт2 заявки24 просмотра
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Нужно создать видео с гуляющей по городу девушкой, примерно такого типа, как на этом примере:

https://drive.google.com/file/d/1FRyXn1pLR9YWDueUD8Uh_f30AiMujbgE/view?usp=sharing

длина видео 6-10 секунд, девушка европейской внешности, желательно крайне реалистичная. Если есть возможность заставить ее выполнить действия - послать воздушный поцелуй в сторону камеры или помахать рукой - будет еще лучше.

Если такая задача реализуема за пару дней - пишите, буду рад рассмотреть.

Евгений

2 месяца назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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