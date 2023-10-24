Создать видео с виртуальным персонажем гуляющим по городу

Надо сделать рекламный ролик с мультяшными персонажами на 15-20 секунд. Также нужно сделать сценарий. Сбросьте кейсы. Бюджет оговорен Пример https://www.youtube.com/watch?v=oogSkgbg_cI https://www.youtube.com/watch?v=u96c00D-jCA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать видео с гуляющей по городу девушкой, примерно такого типа, как на этом примере:
https://drive.google.com/file/d/1FRyXn1pLR9YWDueUD8Uh_f30AiMujbgE/view?usp=sharing
длина видео 6-10 секунд, девушка европейской внешности, желательно крайне реалистичная. Если есть возможность заставить ее выполнить действия - послать воздушный поцелуй в сторону камеры или помахать рукой - будет еще лучше.
Если такая задача реализуема за пару дней - пишите, буду рад рассмотреть.
Евгений
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