Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Відеопрезентація для BigData Здравствуйте нужна похожая анимация сколько по цене?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
NordFX
здравствуйте нужна анимация
что по цене примерно
- Похожие заказы
- Анимация6 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать анимацию появления логотипа на Lottie https://lottiefiles.com/ Ищу специалиста с опытом работыАнимация1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $110
Небходимо сделать ролик, подарок дочери Детали по ссылке ниже: https://docs.google.com/document/d/1CP2lzKdyrBktT6ifGTv9V1LGtLAOUpabGnI5IEEK8ng/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БСЗакрытмесяц назад
Срочно нужно, все условия можем определить с исполнителем. Дедлайн до понедельника очень надо, видео короткие, можем обговорить, если не будете успевать, я могу взять на себя рендеринг и соединение анимации в ролик.Анимация2 заявкиЗакрытмесяц назад
Картинку лого превратить в анимацию ( видео на 3-4 секунды) Смысл и идею - объяснимАнимация11 заявокЗакрытмесяц назад
Приветствую! ЗАДАЧА нужно на основе готовых материалов сделать в AE анимацию, и смонтировать конечный ролик, видеозаставку на 30 секунд. ДЕТАЛИ Это будет зацикленная видеозаставка, которую будут крутить в ТЦ на небольших экранах. ...Закрыт2 месяца назад
Доброго дня, Потрібно зробити анімацію лого. На лого зображений повар, який має говорити певний текст на 30 секунд орієнтовно. Базові рухи губами, руками, емоції.Анимация6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо сделать SVG аниацию для сайта. Исходное SVG изображение есть. ТЗ в документе - https://docs.google.com/document/d/15eDvr1CwEkxux1bXej9esSrDENcVuQvkBgfpu4435ggАнимация2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Я присылаю готовые 30 секундные ролик в вертикальном формате - ваша задача накинуть субтитры и про анимировать. Ролики всегда динамичные, анимация должна быть на уровне ПРИМЕР В ЛИЧКЕ ПО ЗАПРОСУ )Закрыт2 месяца назад