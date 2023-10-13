Срочно нужно, все условия можем определить с исполнителем. Дедлайн до понедельника очень надо, видео короткие, можем обговорить, если не будете успевать, я могу взять на себя рендеринг и соединение анимации в ролик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небходимо сделать ролик, подарок дочери
Детали по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/1CP2lzKdyrBktT6ifGTv9V1LGtLAOUpabGnI5IEEK8ng/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
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