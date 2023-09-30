Сделать зацикленную видеозаставку на 30 сек

Приветствую!

ЗАДАЧА нужно на основе готовых материалов сделать в AE анимацию, и смонтировать конечный ролик, видеозаставку на 30 секунд.

ДЕТАЛИ Это будет зацикленная видеозаставка, которую будут крутить в ТЦ на небольших экранах.

МАТЕРИАЛЫ пришлю кадидату 1) стоковое видео, 2) сцена в векторном формате для анимации 3) qr код и контактны данные (их нужно будет разместить на видео) 4) рекомендуемые шрифты

ТРЕБОВАНИЯ будут определенные технические требования к итоговому файлу, чтобы на экранах ТЦ все отображалось, скинем все необходимое. А к кандидату основные требования - это опыт, поэтому в ответе кидайте ссылки на видеохостинги с вашими работами. А также важное требование - возможность связи и обсуждения проекта с кандидатом по zoom - обязательно голосом. Возможно в этом проекте не понадобится, но полезно иметь такую возможность.

Спасибо, коллеги, жду ваши отклики. Указывайте стоимость и срок, а также ссылки на ваши работы.