After Effects Puppet Rig

Требуется разработать анимацию прелоадера на сайте Обязательно должно быть портфолио Подробности расскажу в Сообщениях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимационный puppet rig
Программа: After Effects
Длительность: 10 секунд
Есть дизайн персонажа. Его нужно превратить в анимационную марионетку (Rig, Duik Angela), где части тела могут двигаться, это специальная функция программы After Effects. Короткая анимация, не требует дополнительных рисунков.
Когда сознан “rig”, программа сама анимирует персонажа в таймлайне с помощью ротации частей тела и закреплением их в качестве “key frames”
Все требующиеся рисунки я предоставлю.
Буду на связи для помощи или уточнения деталей, в течение всего процесса работы!
Цена по договоренности, рассмотрю ваше предложение цены за работу.
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