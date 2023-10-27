After Effects Puppet Rig

Анимационный puppet rig

Программа: After Effects

Длительность: 10 секунд

Есть дизайн персонажа. Его нужно превратить в анимационную марионетку (Rig, Duik Angela), где части тела могут двигаться, это специальная функция программы After Effects. Короткая анимация, не требует дополнительных рисунков.

Когда сознан “rig”, программа сама анимирует персонажа в таймлайне с помощью ротации частей тела и закреплением их в качестве “key frames”

Все требующиеся рисунки я предоставлю.

Буду на связи для помощи или уточнения деталей, в течение всего процесса работы!

Цена по договоренности, рассмотрю ваше предложение цены за работу.